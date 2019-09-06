Власти Ирана намерены в субботу раскрыть детали своего следующего шага по сокращению обязательств, принятых в рамках соглашения о ядерной программе. Об этом сообщает “Франс-Пресс”. В среду президент Хасан Роухани пообещал снять ограничения на разработки центрифуг для обогащения урана.

Еврокомиссия призывает Иран воздержаться от этого:

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены превышением Ираном порога, установленного Совместным всеобъемлющим планом действий. Что касается увеличения запасов обогащенного урана и уровня обогащения, то мы считаем эту деятельность несовместимой с соглашением. Мы призываем Иран отменить эти решения и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку».

Главным условием для сохранения соглашения Роухани назвал европейские меры по поддержке экономики Ирана на фоне санкций, которые США ввели после выхода из “ядерной сделки”. Речь идёт, в частности, о закупках иранской нефти и о гарантиях торгового сотрудничества.

Мажид Гольпур, Брюссельский свободный университет:

«На геополитическом уровне это создаст еще больше напряженности, больше скрытых факторов, а на европейском уровне это не лучшая реакция на столь значительные усилия со стороны Франции, которая просто хочет выступить в роли хорошего посредника».

МИД Франции призвал Иран отказаться от дальнейшего сокращения обязательств по “ядерной сделке”. Официальный Париж рассматривает эти планы как новое нарушение соглашения и препятствие на пути к снижению напряжённости вокруг Исламской республики.