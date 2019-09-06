Их всё больше и больше

Согласно данным ООН, только за последний месяц около 3000 нелегалов прибыли на греческий остров Лесбос. Сложная ситуация и на других островах Греции. Ведь в последние месяцы поток мигрантов значительно увеличился.

В Грецию, где уже проживает более 70 000 мигрантов и беженцев, с начала года прибыло ещё более 27 000 человек. После чего по количеству прибывших нелегалов в страну Греция обогнала лидера прошлого года - Испанию.

Представитель УВКБ ООН в Греции Филипп Леклерк:

"Ситуация не из приятных. Особенно в Мории на Лесбосе, а также в Вати на Самосе и в Пили на Косе. Центры приема беженцев на этих островах переполнены".

Греческие власти принимают меры по переселению мигрантов из островных лагерей в материковую Грецию. В начале недели около 1200 мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока отправились из переполненного лагеря на Лесбосе в Салоники и в Килкис.

Тем не менее в Мории по-прежнему остается более 10 000 мигрантов, в лагере, который рассчитан на 3000 человек.

Представитель УВКБ ООН в Греции Филипп Леклерк:

"Я видел детей, живущих в совершенно несоответствующим нормам условиях, потому что лагеря переполнены, люди ютятся в одноместных палатках прямо возле лагеря под оливковыми деревьями.

Ситуация чрезвычайно сложная и требует принятия срочных мер по организации переселения беженцев на материковую часть, затем их регистрации и снятию отпечатков пальцев".

В конце 2017 года распределение мигрантов между странами-членами ЕС прекратилось, с тех пор европейские государства так и не смогли прийти к согласию по вопросу равномерного размещения беженцев внутри Евросоюза.