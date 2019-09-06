Этого недостаточно для планеты

Крупнейшие нефтяные компании главным образом подрывают выполнение условий Парижского соглашения по климату, которое должно вступить в силу в 2021 году. Об этом говорит последний доклад исследовательского центра Carbon Tracker.

С прошлого года нефтяные гиганты одобрили проекты на сумму в 45 миллиардов евро, но если государства, подписавшие климатическое соглашение, выполнят необходимые условия, бизнесс-планы многих нефтяных компаний будут экономически нерентабельны.

Однако некоторые нефтяные компании поддерживают климатические ограничения.

Британский гигант нефтегазовой отрасли утверждает в своём сообщении утверждает:

"В BP все направлено на превращение компании из нефтегазовой в энергетическую в более широком смысле этого слова, чтобы помочь мировому сообществу достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа, но при этом удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы".

Некоторые из компаний увеличили расходы на проекты в области возобновляемой энергии и приняли меры по сокращения выбросов углерода, но в последнем отчете Carbon Tracker говорится ...

Нефтегазовые компании потратили в прошлом году около 30% инвестиций на проекты, которые не смогут удержать повышение температуры даже в пределах 1,6 градуса по Цельсию.

В отчете также говорится, что нефтяные гиганты рискуют потратить 2 триллиона евро к 2030 году на новые проекты, если страны-участники соглашения ужесточат ограничения на выбросы парниковых газов.