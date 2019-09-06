Герой или диктатор?

В 1980 году вся Зимбабве в едином порыве приветствовала Роберта Мугабе, возглавившего правительство страны, только что получившей независимость.

Новый премьер-министр считался героем борьбы против колониализма и апартеида.

Около 10 лет он провел в тюрьме. А выйдя на волю, бежал в соседний Мозамбик, чтобы оттуда возглавить вооруженную борьбу с правительством Яна Смита.

В 1979 году он стал одним из тех, кто подписал так называемые "Ланкастерские соглашения", положившие конец гражданской войне, и обеспечившие проведение всеобщих выборов.

В первые годы его правления Зимбабве оставалась, как и прежде, главной житницей Африки. Детская смертность стала уменьшаться. А надежды на лучшее будущее - расти.

В те времена в Зимбабве была введена одна из лучших систем образования в регионе. Страна стала чемпионом по темпам ликвидации неграмотности, опередив соседнюю ЮАР.

Но в то же время Мугабе начинает жестокие репрессии против оппозиции, в ходе которых были убиты до 20 тысяч мирных жителей. Лидеров оппозиции Мугабе обвиняет в пособничестве "неоколониализму". "Зимбабве больше никогда не будет колонией", - заявляет Мугабе.

В начале 2000-х годов Мугабе начинает земельную реформу. На тот момент 70% плодородных земель принадлежат четырем тысячам белых фермеров. Земля у них отбирается. Многомесячный "черный передел" сопровождался грабежами и убийствами белых землевладельцев. Большинство из них бежит из страны.

Основа продовольственного благополучия Зимбабве разрушена. Чтобы получить кредиты Всемирного банка,правительство вводит план жесткой экономии. Реформы Мугабе привели к гиперинфляции и стремительному обнищанию большинства зимбабвийцев.

Но Роберт Мугабе не выносит ни малейшей критики - и не намерен менять свою политику.

Оппозиция подвергается преследованиям. Ее лидер Морган Тсвангираи неоднократно задерживается полицией. И тем не менее Роберт Мугабе выигрывает второй тур выборов 2008 года только после того как Тсвангираи под давлением вынужден отказаться от участия в них, согласившись на пост премьер-министра.

К концу жизни Роберт Мугабе окончательно превратился в глазах Запада в диктатора. Великобритания лишила его рыцарского звания, в которое он был возведен в 1994 году.

Тем не менее для многих африканцев Мугабе остается героем, оказавшимся способным противостоять давлению бывших колониальных держав.