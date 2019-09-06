Вкус жизни: в Париже - дорого, в Вене - комфортно

Желаете обзавестись недвижимостью в Париже? Воля Ваша. Вот только цены на жилье во французской столице растут как на дрожжах и еще никогда не были столь высокими. По официальным данным, средняя цена за один квадратный метр сейчас превышает 10 000 евро. И это очередной рекорд.

Впрочем, Парижу еще далеко до Нью-Йорка и Лондона. В столице Туманного Альбиона квадратный метр жилья в стоит порядка 14 500 в пересчете на евро.

Что касается Парижа, за последние десять лет цены на недвижимость выросли на 62%. Эксперты предсказывают и дальнейший рост.

По данным Европейского статистического агентства, в прошлом году в ЕС наиболее быстрыми темпами росли цены на недвижимость в Португалии и Ирландии. Рост составил более 10%: это в два раза больше, чем в среднем по Евросоюзу.

Однако совсем не значит, что дорогая квартира окажется наилучшим местом для жизни.

Согласно рейтингу, составленному агентством Economist Intelligence Unit, в список наиболее комфортных для проживания городов мира попали лишь две столицы государств Евросоюза - Вена и Копенгаген. При этом Вена возглавляет рейтинг второй год подряд. В первой десятке доминируют австралийские города. Мельбурн и Сидней вошли в тройку самых удобных. А вот Париж пустился с 19 на 25 место.

Города оценивали по нескольким параметрам - инфраструктура, культура, стабильность развития, уровень здравоохранения, состояние окружающей среды. Москва в рейтинге заняла 68 место из 140, и не попала в топ-50.