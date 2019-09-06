Глава МИД Ирана заявил об "экономическом терроризме" США

США практикуют "экономический терроризм" в отношении Ирана и ряда других стран, пытаясь добиться незаконных политических целей путем запугивания невинных людей. Это заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа прозвучало после того, как США расширили антииранские санкции. В четверг президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приступает к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В Иране настаивают на том, что это вынужденный шаг и утверждают, что вернутся к положениям договора как только все оставшиеся участники СВПД будут начнут выполнять свои обязательства. Наиболее жесткая критика направлена в адрес Вашингтона.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: "К сожалению, Соединенные Штаты не только не нормализуют свои собственные экономические отношения с Ираном, но и наказывают других за нормализацию экономических отношений с нашей страной, что совершенно неприемлемо".

Ранее Зариф объяснил решение Ирана о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке последствиями выхода США из СВПД (это произошло в прошлом году), восстановлением санкций и неспособностью Британии, Германии и Франции выполнить свои обязательства.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес передает из Тегерана:

"Иранские официальные лица рассказали нам о том, что сейчас Тегеран планирует обогащать уран до 60%, что намного превышает уровень, предусмотренный ядерной сделкой - 3,6%. Между тем Иран утверждает, что достигнутое соглашение лучшее из возможных, и обещает снова выполнять его полностью, как только это будут делать все стороны, подписавшие договор. Вопрос в том, насколько далеко прибегая к подобной тактике зайдет Иран, и как на это будет реагировать Запад?".