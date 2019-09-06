Китайские туристы перестраиваются

Более 25 миллионов европейцев заняты в туризме - отрасли, которая, по оценкам экспертов, обеспечивает около 10% ВВП Евросоюза. Но что ждет сектор с окончанием сезона отпусков?

Именно в это время освоение новых рынков, продвижение новых продуктов становится жизненно важным для малых и средних игроков. Взгляды участников отрасли обращены на Китай: страна с некогда слабым выездным туризмом сегодня является одним из главных моторов в сфере международных путешествий.

Небанальный туризм

Туристические фирмы и компании, обслуживающие отрасль, делают ставку на расширение линейки продуктов и предложений для Поднебесной - за счет маршрутов по так называемой малоизвестной Европе, вдали от культовых туристических городов и вне европейского сезона отпусков.

Голландская мультимедийная фирма Nuformer, специалист в области анимационной графики и виртуальной реальности, в прошлом году подготовила гигантское трехмерное шоу в китайском городе Сиань. На мероприятии, приуроченном к закрытию "Года туризма" между ЕС и Китаем, компания показала материалы, посвященные малоизвестным широкой публике уголкам Европы.

"Наша технология позволяет нам проецировать видеоматериалы очень большого размера на объекты, например, на древнюю стену в городе Сиань. Мы использовали эту возможность для показа менее популярных маршрутов в Европе", - рассказал директор Nuformer Роб Делфгау.

В списке задач проекта "Год туризма ЕС-Китай" значилось и продвижение путешествий вне сезонных пиков. Стороны также расширили доступ на китайский рынок для значительного числа малых и средних компаний: турсектор Поднебесной прямо или косвенно заинтересовал около тысячи компаний из ЕС.

Лучше меньше, да лучше

В прошлом году в Европе отметили рекордное число иностранных гостей, значительную часть растущей армии путешественников обеспечил Китай.

Для многих культовых европейских городов, таких, как Венеция, Барселона, Амстердам, такой приток людей стал серьезной нагрузкой. Власти Амстердама приняли меры по ограничению числа туристов в городе. Так, из центра вывезли знаменитую надпись и один из символов города "Я Амстердам", со следующего года там планируется запретить экскурсии по кварталу "красных фонарей".

"Думаю, очень важно попытаться понять, сможем ли мы заинтересовать китайских туристов менее известными направлениями в Европе. Это особенно интересно для независимых путешественников, людей, ищущих эксклюзивных впечатлений. Потом они поделятся ими в интернете с друзьями и родственниками", - комментирует Динеке Кёртс, эксперт по китайскому туризму.

Интервью с экспертом

_Доктор Динеке Кёртс из Академии туризма при университете Бреды в Нидерландах специализируется на туристическом обмене с Китаем. Она ответила на вопросы Euronews.

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Euronews: "Что можно сделать, чтобы продолжить привлекать в Европу китайских путешественников?"

Динеке Кёртс: "Думаю, что китайские туристы, особенно путешествующие самостоятельно, вне групп, ищут хорошие стыковочные рейсы; они оценят упрощение визовых процедур. Повторюсь, это особенно важно для самостоятельных путешественников, которые сами выбирают, куда им ехать. Для китайских гостей важнейшим условием остаются безопасность и доброжелательное отношение к ним со стороны населения принимающей стороны".

Euronews: "Каков потенциал роста этого рынка?"

Динеке Кёртс: "Потенциал роста, я бы сказала, превосходит все наши самые смелые фантазии. Напомню, что сейчас паспорта на выезд имеют около 10% почти полуторамиллиардного населения Поднебесной. Это означает огромное пространство для роста потенциальной армии туристов - по мере роста и укрепления в Китае среднего класса. Огромное количество людей только готовится начать путешествовать, у китайцев развивается настоящая страсть к туризму".

Euronews: "Инициативы ЕС, такие как "Год туризма в Китае", важны для усиления обмена, для роста армии китайских гостей в Европе?"

Динеке Кёртс: "Думаю, что мероприятие "Год туризма" было очень важным для привлечения внимания китайцев к Европе. Ее обозначили на карте мира и как направление, подходящее для посещения в межсезонье. Главные праздники в Китае приходятся на октябрь, затем на январь-февраль, таким образом, наши календари каникул не совпадают, и это нужно использовать. В рамках "Года туризма" в Китае прошло множество деловых встреч, позволяющих европейским и китайским туроператорам, другим участникам бизнеса связаться друг с другом. Посмотрите сайт мероприятия, там собрано столько интересных материалов, вебинаров; это полезно для малых и средних предприятий, которые хотели бы изучить возможность выхода на рынки Китая".

Китай и ЕС: новые перспективы в туризме

- Для многих компаний ЕС, работающих в сфере туризма, освоение новых рынков - ключ к росту и развитию.

- Для оценки потенциала двустороннего туробмена ЕС и Китай объявили 2018 год "Годом туризма".

- Более тысячи европейских компаний, в том числе малых и средних, воспользовались возможностями установить прямые контакты с китайскими партнерами и запустить совместные проекты.

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