Аномальный август в Европе

Минувшее лето оказалось одним из самых жарких в Европе за последние 40 лет. Средняя температура была на 1,1°C выше показателей десятилетней давности. Август едва не стал самым знойным за всю историю метеорологических наблюдений. Рекорд остается за 2016 годом.
Аномальная жара привела к засухе и мощным лесным пожарам сразу в нескольких странах.
Европейский метеорологический центр Copernicus предупреждает: тенденция к повышению температур сохранится и дальше. В глобальном потеплении виноват человек, заявляют эксперты. В первую очередь, оно связано с выбросами углекислого газа при добыче и сжигании углеводородного топлива.
Стремительное таяние льдов, аномальная жара в Европе, лесные пожары в Сибири - все это прямое следствие изменения климата, уверены специалисты.