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Аномальный август в Европе

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 Мария Горковская 
Аномальный август в Европе
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Минувшее лето оказалось одним из самых жарких в Европе за последние 40 лет. Средняя температура была на 1,1°C выше показателей десятилетней давности. Август едва не стал самым знойным за всю историю метеорологических наблюдений. Рекорд остается за 2016 годом.

Аномальная жара привела к засухе и мощным лесным пожарам сразу в нескольких странах.

Европейский метеорологический центр Copernicus предупреждает: тенденция к повышению температур сохранится и дальше. В глобальном потеплении виноват человек, заявляют эксперты. В первую очередь, оно связано с выбросами углекислого газа при добыче и сжигании углеводородного топлива.

Скоро мы не узнаем ни Шпицберген, ни Арктику. А все из-за климатических изменений. И это только начало, предупреждение о том, с какими трудностями планете в скором времени предстоит столкнуться. Необходимо остановить этот процесс - как можно скорее.
Ким Холмен
директор Норвежского полярного института

Стремительное таяние льдов, аномальная жара в Европе, лесные пожары в Сибири - все это прямое следствие изменения климата, уверены специалисты.

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