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Кокаин и семья на Венецианском кинофестивале

Кокаин и семья на Венецианском кинофестивале
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 Андрей Позняков 
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Создатели популярного итальянского сериала Гоморра представили на Венецианском кинофестивале свой новый проект под названием ZeroZeroZero. Это тоже криминальная драма, на этот раз посвящённая наркоторговцам.

Сериал ZeroZeroZero, как и Гоморра, основан на романе итальянского писателя Роберто Савиано. В нём 8 эпизодов. Съёмки проходили на трёх континентах и на шести языках. В сериале снялись такие актёры, как Гэбриэл Бирн, Андреа Райсборо и Дейн Дехан.

Режиссёр Стефано Солима в интервью Variety рассказал, что хотел показать путь партии кокаина от самого начала до конца как приключение, раскрывая попутно экономику преступных группировок и влияние их деятельности на различные аспекты жизни общества.

Португальский режиссёр Тьяго Гуэдес привез в Венецию киноленту A Herdade — «Поместье». Это сага о жизни португальской семьи, которая владеет одним из крупнейших поместий в Европе на южном берегу реки Тахо. Через эту призму в фильме раскрываются исторические, политические и социальные изменения в Португалии с 1940-х гг.

Драма A Herdade оказалась в числе претендентов на главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого Льва». Так же, как и работа французского режиссёра Робера Гедигяна Gloria Mundi. Фильм Гедигяна рассказывает историю марсельской семьи, переживающей кризис. На рождение дочери Глории собираются родственники, в том числе освободившийся из тюремного заключения дедушка девочки. Он, по словам режиссёра, пытается воссоединиться с семьёй, которая в современном обществе, презирающем дружбу, любовь и взаимопомощь, стала хрупкой, как карточный домик.

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