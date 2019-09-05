Кокаин и семья на Венецианском кинофестивале

Создатели популярного итальянского сериала Гоморра представили на Венецианском кинофестивале свой новый проект под названием ZeroZeroZero. Это тоже криминальная драма, на этот раз посвящённая наркоторговцам.

Сериал ZeroZeroZero, как и Гоморра, основан на романе итальянского писателя Роберто Савиано. В нём 8 эпизодов. Съёмки проходили на трёх континентах и на шести языках. В сериале снялись такие актёры, как Гэбриэл Бирн, Андреа Райсборо и Дейн Дехан.

Режиссёр Стефано Солима в интервью Variety рассказал, что хотел показать путь партии кокаина от самого начала до конца как приключение, раскрывая попутно экономику преступных группировок и влияние их деятельности на различные аспекты жизни общества.

Португальский режиссёр Тьяго Гуэдес привез в Венецию киноленту A Herdade — «Поместье». Это сага о жизни португальской семьи, которая владеет одним из крупнейших поместий в Европе на южном берегу реки Тахо. Через эту призму в фильме раскрываются исторические, политические и социальные изменения в Португалии с 1940-х гг.

Драма A Herdade оказалась в числе претендентов на главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого Льва». Так же, как и работа французского режиссёра Робера Гедигяна Gloria Mundi. Фильм Гедигяна рассказывает историю марсельской семьи, переживающей кризис. На рождение дочери Глории собираются родственники, в том числе освободившийся из тюремного заключения дедушка девочки. Он, по словам режиссёра, пытается воссоединиться с семьёй, которая в современном обществе, презирающем дружбу, любовь и взаимопомощь, стала хрупкой, как карточный домик.