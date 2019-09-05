Трише о "брексите", Китае и Трампе

Француз Жан-Клод Трише был председателем правления Европейского центрального банка с 2003 по 2011 год. Он ответил на вопросы Euronews о политической ситуации в Великобритании, о рисках, сопряженных с её выходом из Евросоюза, и о возможности новой отсрочки «брексита»:

«Всё еще может произойти, и это абсолютная драма, по-моему, для Соединённого королевства, принимая во внимание риски, которые поставлены на карту, и издержки для экономики Великобритании и Европы в целом. Я испытываю жалость к святилищу представительной демократии, которым является Соединённое королевство ".

Бывший глава ЕЦБ поделился своими мнениями о возможной рецессии в ЕС и разгорающейся торговой войне между США и КНР.

Тесса Арчилла спросила Трише:

"Ангела Меркель встречается в Китае с его лидерами. Что вы видите в этом визите немецкого канцлера, может ли она привезти оттуда хорошие новости?"

"Совершенно очевидно, что европейцы не хотять ввязываться в американскую ссору, хотя между Европой и Китаем идут сейчас переговоры. У нас есть претензии по поводу интеллектуальной собственности, вообще есть много проблем, и это нельзя отрицать. Но эти проблемы нужно обсуждать соответствующим образом, и не выражать непредсказуемые, жёстокие и резкие взгляды».

Полностью интервью Трише можно посмотреть в передаче «Политика без цензуры» (Raw Politics) и на сайте Euronews.