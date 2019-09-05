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Украина

Суд Украины освободил под залог главного подозреваемого в деле о крушении MH17

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 Наира Давлашян  и Reuters, AFP
Суд Украины освободил под залог главного подозреваемого в деле о крушении MH17
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Украинский суд в четверг освободил подозреваемого в причастности к крушению рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитого над Донбассом в 2014 году.

По решению судьи, Владимира Цемаха, которого украинская СБУ считает бывшим командиром про-российских сепаратистов, должен быть немедленно освобожден из-под стражи в ожидании дальнейшего расследования.

Цемаха, который считается главным подозреваемым в деле о сбитом боинге, задержали в июне во время спецоперации. По мнению экспертов, его освобождение может быть связано с обменом военнопленными и заключенными между Россией и Украиной.

На прошлой неделе голландская прокуратура призвала украинские власти не передавать Цемаха России из опасений, что его освобождение может поставить под угрозу расследование авиакатастрофы.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны подходят к "финализации" переговоров по обмену. "Обмен заключенными между Россией и Украиной был бы хорошим шагом к нормализации отношений двух стран", - сказал он.

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