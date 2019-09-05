Главное – вовремя остановиться

Двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира, а также единственный горнолыжник, восемь раз победивший в общем зачете Кубка мира.

30-летний австриец Марсель Хиршер объявил о завершении своей карьеры. Такое решение спортсмен принял несколько недель назад.

"Я буду краток. То, что я скажу, не станет сюрпризом. Сегодня тот день, когда я завершаю свою спортивную карьеру. Думаю, что это шаг в правильном направлении", – сказал спортсмен.

Также австриец заявил, что был счастлив выступать на высоком уровне 12 лет и при этом избежать серьезных травм. "Я рад, что смог вернуться домой со здоровыми коленями", – ответил Хиршер на пресс-конференции.

После ухода из большого спорта горнолыжник намерен уделять больше времени семье.

Также спортсмен завоевывал серебро Олимпийских игр и четыре серебряные награды мировых первенств, а у себя на родине – в Австрии Хиршера пять раз признавали лучшим спортсменом года.