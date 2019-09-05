Турция грозит Евросоюзу

Анкара достала свой главный козырь и грозит Европе открыть двери для беженцев, если не получит обещанную финансовую помощь.

Об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Три года назад турецкие власти закрыли свои границы для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, направляющихся через Турцию в Грецию, а затем в страны Западной Европы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

"Мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете поддержку, если нет, извините, больше мы терпеть не намерены. Почему мы должны нести это бремя в одиночку?"

В Брюсселе уточняют, что общая сумма помощи Турции по вопросу содержания мигрантов - 6 млрд евро, из которых 5,6 Анкара уже получила.

Представитель Еврокомиссии Наташа Берто:

"Европейский союз и Турция по-прежнему намерены сотрудничать по вопросу мигрантов, и мы надеемся, что сможем продолжить работу с нашими турецкими партнерами".

Так же президент Турции напомнил, что до конца сентября собирается сформировать зону безопасности в Сирии.

Ранее военные Турции и США договорились о создании центра совместных операций. Цель такого сотрудничества - открытие буферной зоны на севере Сирии, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.