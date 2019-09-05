Глава Nissan обещает вернуть часть бонусов

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Сайкава признался, что получал завышенные бонусы от концерна. В то же время он подчеркнул, что соответствующие выплаты производились не по его распоряжению. Сайкава назвал схему поощрения директоров "наследием эры" Калоса Гона - экс-главы Nissan Motor и альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Сайкава выступил с публичным извинением после того, как в Nissan состоялась встреча аудиторского комитета, на которой были объявлены результаты внутренней проверки: "Стало известно, что в управлении и делопроизводстве были проблемы". "Деньги должны быть возвращены компании и я согласился это сделать".

Возможные санкции в отношении лиц виновных в назначении завышенных выплат и их получении в автоконцерне намерены обсудить на ближайшем заседании совета директоров. Nissan остается в центре внимания на фоне скандала с Карлосом Гоном. Он был арестован в ноябре прошлого года в связи с обвинениями в нарушении финансового законодательства Японии. В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест.