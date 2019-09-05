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Венгрия

«Ясно, что ничего не ясно»

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«Ясно, что ничего не ясно»
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Как подготовиться к «брекситу», когда сами британцы не совсем точно знают, когда и как он произойдёт? Венгерские компании, которые импортируют британские товары, заполняют на всякий случай склады. По крайней мере с крепким алкоголем, который импортирует Ласло Секерш, ничего не случится:

«Мы пытаемся запастись товарами на 2-3 месяца после возможного „брексита без сделки“. Понятно, что у тех, кто имеет дело со скоропортящимися продуктами, риск гораздо выше. Я надеюсь, что крупные компании, которые могут много потерять, сделают всё, чтобы облегчить и ускорить таможенные процедуры. Иначе вся европейская торговля встанет на уши», — говорит Ласло.

Он признаётся, что за последние пару лет он уже не первый раз арендует новые складские площади в ожидании «брексита», который неоднократно откладывали и, вполне возможно, отложат вновь. Так что ещё до самого развода предприниматели уже несут убытки.

Но нарушение товарооборота — ещё не самое страшное. Венгрия тесно связана с Великобританией в нескольких секторах экономики, и для них потери могут быть очень существенными. Предприниматели могут лишь надеяться, что именно этими отраслями урон от «брексита» и ограничится:

Иштван Магаш, профессор:

«Великобритания, к примеру, важный игрок в банковском секторе — на рынках облигаций и акций. Другие отрасли, которые будут затронуты — производство автомобильных запчастей и фармацевтическая промышленность. Но самая большая угроза — в секторе воздушных перевозок».

На этой неделе в руководстве ЕС не исключили, что ряду стран после «неконтролируемого брексита» будет выделена финансовая помощь — из фонда, зарезервированного на случай стихийных бедствий.

Нора Шенуда, Euronews:

«Венгерские власти пристально следят за развитием событий — по крайней мере до того момента, когда будет решено, пройдёт ли „развод“ организованно или нет. Единственное, что ясно сейчас — что ничего не ясно».