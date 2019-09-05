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ДРК ждет экономической помощи от Японии

ДРК ждет экономической помощи от Японии
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Экономические проекты Черного континента оказались в фокусе внимания седьмой Токийской международной конференции по развитию Африки. На слет в Страну восходящего солнца приехали несколько глав африканских государств, в том числе и лидер Демократической республики Конго Фелиикс Чисекеди.

Это - первый случай участия президента конголезского государства в подобном мероприятии. Чисекеди не скрывает, что ищет у японских партнеров поддержки своей экономической программы: "У нас в стране остались добрые воспоминания о Японии. Я имею в виду, к примеру, так называемый Маршальский мост, проекты в сфере развития грузовых перевозок. Построенное японцами на протяжении многих лет остается в прекрасном состоянии. Я встретился с достаточно большим числом представителей авторитетных компаний, что доказывает интерес Японии к моей стране. И я этим горжусь".

Страны-участницы Токийской конференции сделали акцент на усилении торговой составляющей в экономическом партнерстве Японии и Африки. На этом фоне Японское агентство международной торговли предложило африканским компаниям ряд инициатив - с тем, чтобы помочь им структурировать идеи и проекты в соответствии с японскими стандартами. Ноанори Ямада, представитель агентства, уточнил: "До сих пор Африка была для нас в основном получателем финансовой помощи, но в последнее время континент стал площадкой, куда японские компании активно инвестируют, экспортируют и где развивают свой бизнес".

На дистанции в 15 тысяч километров от Японии, в Киншасе Конголезское агентство по продвижению и развитию инвестиционной деятельности (АNAPI) также оказывает поддержку компания на местах. Эксперты ведомства обратились к японским коллегам с просьбой о поддержке - в частности, в вопросе развития инфраструктуры.

Директор агентства Энтони Нкинзо Камоле комментирует: "Сегодня у нас с Японией нет договоренностей о концессиях, о доступе к определенным фондам на льготных условия. Мы надеемся, что в будущем такие возможности появятся и что японские партнеры возьмутся за такие крупные проекты, как "Гранд Инга". Мы ожидаем от них участия в развитии инфраструктуры. Когда за дело берутся японцы, это - гарантия серьезности, долговечности, качества".

Африканское государство вовлечено в программы, разработанные в рамках конференций прошлых лет - речь, в частности, идет о производстве грузового транспорта, профессиональной подготовке молодежи, а также о борьбе с распространением вируса Эбола. Последнее направление - в руках экспертов института биомедицинских исследований Киншасы. Благодаря поддержке японских партнеров в их арсенале сегодня - наборы для быстрого скрининга и надежные защитные костюмы, позволяющие специалистам выезжать в отдаленные сельские провинции.

Директор института Жан Жака Муембе пояснил: "К нам из Японии приехала целая команда экспертов, их задача - разработать программу профилактических и защитных мероприятий в сельских районах, затронутых вирусом. Наши партнеры ставят целью подготовить отдаленные провинции к возможной эпидемии. В фокусе их особого внимания - провинция Чопо".

Профессор Жан Жака Муембе получает активную поддержку по линии Японского агентства международного сотрудничества, он - обладатель премии Хидэё Ногути за достижения в бактериологии; возглавляемый им институт в Киншасе получил от Японии новое оборудование и технологии.