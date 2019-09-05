Верховенство права или закона?

Комиссар по верховенству права Франс Тиммерманс представил евродепутатам идею о механизме ежегодной оценки соблюдения законности в странах ЕС. Её он вынашивает долгое время, однако не все согласны с необходимостью менять механизм. Эмоций политик сдержать не смог:

«Любое гнусное решение нацистских судов основывалось на законах. Они находились в фундаментальном противоречии с верховенством права, в противоречии с фундаментальными правами человека, — но это были законы. Так что перед нами стоит исторический выбор: или верховенство права, или господство закона, при котором мы станем диктатурой и не сможем называть себя демократическом обществом», — заявил Тиммерманс.

Особенно серьёзную обеспокоенность Брюсселя вызывают судебные и правовые реформы в Польше и Венгрии.

Варшава и Будапешт расценивают действия европейского руководства как давление, не только политическое, но и финансовое: проект мониторинга законности предусматривает серьёзные штрафы.

В Венгрии вовсе заявляют, что риторика Тиммерманса попросту беспредметна: невозможно оценить соблюдение того, у чего нет чёткого определения.

Балас Хидвеги, депутат FIDESZ:

«Не существует чёткого определения верховенства права. Если мы взглянем на демократические страны Евросоюза, то увидим самые разнообразные правовые системы, разные формы политического управления. Но это не мешает им всем называться демократиями. Зато неопределённый, расплывчатый термин используется как политическое оружие против некоторых стран ЕС, в первую очередь Венгрии и Польши».

Разбирательства в рамках Лиссабонского договора по отношению к Польше и Венгрии, ни к каким результатам не привели.