К Тегерану есть вопросы

Журналист Euronews Анелиз Боржес передает из Тегерана:

Президент Хасан Роухани дал "зеленый свет" организации по атомной энергии Ирана на пересмотр ядерной программы страны. По словам Роухани, это потребует инвестиций в проекты по исследованию и разработке нового поколения центрифуг, а также предприятия по обогащению урана. Третий этап сокращения обязательств по ядерной сделке, сообщил иранский президент, начнет осуществляться с шестого сентября.

Когда речь заходит об Иране, как это нередко бывает, у нас возникает множество вопросов. Действительно ли Иран создаст и построит новое поколение центрифуг, или этот проект так и останется только на бумаге?

Что касается обогащения урана... Будет ли Тегеран обогащать уран более чем на 20%? Пойдет ли он дальше до обогащения урана до 90 %, что даст возможность производить ядерное оружие? Ответы на эти вопросы нам придется ждать.

На данный момент Хасан Роухани действует осторожно: он утверждает, что принятые Ираном меры можно пересмотреть, и страна готова полностью вернуться к ядерной сделке, если Европа будет выполнять свои обязательства и поможет Ирану спасти СВПД.