Новые старые санкции

Договор о ядерной программе Ирана четыре года назад называли триумфом дипломатии, надёжным решением длительного конфликта. Для Исламской республики это означало открытие экономики, остававшейся под санкциями десятки лет, для Запада — новый огромный рынок.

Однако после смены президентской администрации в США в Вашингтоне назвали сделку невыгодной и обвинили Тегеран в невыполнении своих обязательств.

«Это совершенно нелепая сделка. Мы дали им 150 миллиардов долларов, почти два миллиарда наличными и ничего не получили взамен. Кроме того, это краткосрочная сделка, действе которой скоро истекает .Между странами нельзя заключать такие договорённости. Страны существуют долго, и когда на кону такие деньги, нельзя заключать краткосрочные сделки», — заявил Дональд Трамп на последнем форуме «Большой семёрки».

В 2017 году Вашингтон начал вновь вводить санкции, действовавшие до заключения договора, а в прошлом году США официально вышли из СВДП.

Персональные ограничения направлены в адрес высшего руководства страны, включая духовного лидера Ирана аятоллу Хаменеи.

Весьма тяжёлыми для всей иранской экономики остаются ограничения на торговлю нефтью и газа: доходы от их экспорта составляют почти половину бюджета страны.

За минувший год рост ВВП Ирана сократился на 6%, национальная валюта подешевела на 60%, а инфляция выросла на 37%. Такие данные приводит МВФ.

В Вашингтоне не скрывают, что давление на экономику страны и падение социального благополучия должно оказать дополнительное давление на руководство Исламской республики.

Ещё один тяжёлый удар — уход из Ирана европейских компаний, развернувших было бурную деятельность после подписания СВДП. Спустя всего год из-за опасений попасть под санкции они вынуждены были покинуть Иран.

Сейчас Тегеран и Брюссель пытаются сформировать механизмы, позволяющие сотрудничать в обход санкций США.