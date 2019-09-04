IFA: в центре внимания - Huawei

В Берлине на этой неделе проходит ежегодная международная выставка бытовой электроники IFA, одна из крупнейших в ЕС. Большое внимание посетителей вызывает экспозиция китайской корпорации Huawei, которая, возможно, не сможет использовать операционную систему Android в своей новой модели смартфона из-за торгового конфликта, нарастающего между КНР и США.

– В этом году все взгляды устремлены на Huawei, – говорит Николь Скотт, редактор технологического веб-сайта. – В конце месяца они представят в Мюнхене свой новый телефон, в то время как идущая сейчас торговая война всё обостряется. И вопрос в том, кто станет её первой жертвой. Мы собираемся побывать на их пресс-конференции, чтобы постараться понять, чего следует ожидать.

Министерство иностранных дел Китая призвало США прекратить оказывать давление на китайские предприятия, назвав «возмутительными» обвинения, звучащие в адрес Huawei:

– Мы призываем США покончить с порочной практикой прикрывать любые действия соображениями национальной безопасности, остановить намеренную клевету и обвинения против Китая, прекратить иррациональное подавление китайских компаний, а также обеспечить им равные условия для нормальной работы в Соединённых Штатах.

Между тем, Huawei представила на IFA немало интересных новинок, познакомится с которыми смогут почти 250 тысяч посетителей выставки.