Вспоминая освобождение Брюсселя

Брюссель отметил 75-ю годовщину своего освобождения от немецкой оккупации. Через Триумфальную арку, напротив военно-исторического музея, как и 1944 году, снова торжественно проехали американские танки «Шерман» и другая техника тех времён.

Дети размахивали флажками, как на кадрах кинохроники. Жители бельгийской столицы снова приветствовали своих солдат.

Город не имел большого стратегического значения, но через него открывался путь к порту Антверпен. Ещё предстояло зимнее наступление фашистов на западе страны и кровопролитная Битва в Арденнах.

«Бельгийское правительство подготовило в Англии пехотную бригаду, которая участвовала в избавлении Брюсселя от нацистов, - рассказывает историк Ваннес Девос. - На следующий день после прибытия в город эти бойцы провели парад победы. Гражданскому населению было важно увидеть, что их соотечественники внесли свой вклад в военные усилия союзников и в освобождение своей страны ".

В тот день произошёл всего один бой. Операция по изгнанию оккупантов длилась всего несколько часов. С немцами бежали бельгийские добровольцы, воевашие в составе двух дивизий СС.

«После Второй мировой войны было очень важно показать, что жизнь продолжается, но уже по-новому, - говорит историк. - Нужно было наладить отношения с немецкими людьми. Вначале их всё ещё считали врагами. Но затем в Германии была проведена суровая денацификация, и большинство бельгийского народа было вполне удовлетворено результатом ».

Оккупация Бельгии продолжалась 4 года, её осуществляли 120 тысяч немцев. Потери бельгийской армии в столкновении с ними составили 6 тысяч убитыми.

В первые дни после освобождения Брюсселя дети играли на сожжённых танках.

Но и, покинув бельгийскую территорию, фашисты продолжали обстреливать её ракетами. В результате падения одной Фау-2 на кинотеатр в Антверпене погибло 567 человек.