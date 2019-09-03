Смех и бесконечность в Венеции

76-й Венецианский кинофестиваль продолжает радовать зрителей громкими премьерами.

В рамках внеконкурсной программы показали новую документальную картину Тима Роббинса "45 секунд смеха". Актер культового фильма "Побег из Шоушенка" и режиссер криминальной драмы "Мертвец идет" и здесь не отступается от тюремной темы. Он рассказывает о том, как театр помогает не забыть себя и не потерять веру в людей тем, кто лишился свободы. Радость, грусть, любовь - заключенные одной из калифорнийских тюрем учатся выражать жестом и взглядом то, что не всегда могут словами. В конце каждой репетиции их просят посмеяться 45 секунд. Даже нарочитый смех способствует выработке эндорфинов.

Почти безмолвными оставил своих героев и шведский режиссер Рой Андерссон. Дождь, отец завязывает шнурки дочери. Подросток танцует у кафе. Влюбленные пролетают в небе над разрушенном войной Кельном. Простые действия, которые не уступают по значимости мировым историческим событиям. "О бесконечности" - это сюрреалистическое путешествие по жизни, попытка напомнить об уязвимости бытия.

Время будто остановилось и в новой ленте Атома Эгояна. Драма "Почетный гость" посвящена сложным отношениям отца и дочери, школьной учительницы, обвиненной в сексуальном насилии над учеником.