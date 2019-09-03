"Руссо" поможет определиться

Судьбу нового правительства Италии "Движение пяти звезд" решит одним кликом. Во вторник его сторонники принимают участие в онлайн-голосовании, цель которого - определить, стоит ли популистам формировать правящую коалицию с Демократической партией. Ранее представители обеих политических сил выступили за новый союз. Выразить свое мнение любой из более чем 115 тысяч членов Движения может, подключившись к интернет-платформе "Руссо".

В виртуальном пространстве принималось уже не одно важное коллективные решение: в частности, об альянсе с "Лигой" Маттео Сальвини, который просуществовал чуть более года.

Лидер популистов Луиджи Ди Майо отметил, что новый союз станет возможным, только если его одобрят большинство однопартийцев. Джузеппе Конте, которому президент Италии поручил сформировать правительство, заявил, что результат коалиционных переговоров станет известен в среду. Если соглашение не будет достигнуто, Маттарелла, как ожидается, распустит парламент и назначит дату досрочных выборов.