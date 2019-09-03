Остановить фемицид стоит дорого

Правительство Франции запускает масштабную программу по борьбе с насилием против женщин. С начала этого года в стране — уже 101 погибшая от рук мужа или спутника жизни. Последней женщине, убитой в понедельник, было 94 года.

Неотложные меры правительства начнут действовать уже сейчас: увеличение числа мест в приютах для жертв насилия и домогательств, создание в комиссариатах специальных подразделений для рассмотрения таких дел, новые полномочия судебных органов.

Главная проблема — финансы: опыт соседней Испании говорит, что на всё это нужны колоссальные средства.

Анн-Сесиль Малифер, глава Women's Foundation:

«Чтобы облегчить участь 230 тысяч женщин, нужно уже сейчас выложить на стол по меньшей мере полмиллиарда евро — в пять-шесть раз больше нынешнего бюджета».

Одна из задач правительственной программы — как раз найти финансово приемлемые решения серьёзной проблемы. Франция — вторая среди стран ЕС по числу жертв насилия в семье: больше только в Германии. Французский телефон доверия за минувший год принял 45 тысяч свидетельств — просьб о помощи.