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Брюссельское бюро

Глядя из ЕС на британский хаос

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 Андрей Бекетов 
Глядя из ЕС на британский хаос
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По обе стороны пролива Ла-Манш сильны опасения того, что Великобритания не успеет заключить или ратифицировать соглашение о своем выхода из Евросоюза. О беспорядочном "брексите" предупредила и представитель Еврокомиссии:

«Является ли это наиболее вероятным сценарием или нет, такое вполне может случиться, - сказала Мина Андреева. - Поэтому мы снова призываем всех подготовиться на случай, если произойдет «брексит» без сделки".

На этой неделе Евросоюз может признать такое развитие событий бедствием и разрешить использование резервных средств наиболее пострадавшими странами, среди которых - Нидерланды. Голландский депутат Европарламента переживает не только за свой народ, но и за обитателей Британских островов:

«Меня страшат последствия не только для Евросоюза, но и для британцев и ирландцев, - сказала Софи ин'т Велд. - Я уповаю на то, что в британской политике осталась какая-то логика, что британцы поступят ответственно. Пусть они сделают так, чтобы «брексит» был упорядоченным, или «брексита» не было вовсе".

Некоторые политики предладают сделать уступки премьер-министру Борису Джонсону. Но бельгийский депутат — против жертв со стороны Союза:

«Нам, как и футболистам, не нужно паниковать, ибо на карту поставлена целостность ЕС и его внутреннего рынка, - сказал Филипп Ламбертс. - Если за эту целостность нам придётся смириться с брекситом без сделки, то эту цену стоит заплатить».

В Европарламенте также бурно обсуждают возможность повременить с отменой британского членства:

«Мы не можем давать отсрочку без каких-либо условий, - сказал немец Удо Булман. - Нужно спросить британцев, куда они хотели бы идти. Это и может стать условием».

«Это сложные вопросы, - говорит ирландка Мейред Макгинесс. - Если мы будем без конца откладывать, то и через десять лет останутся те же вопросы».

Не дало ответов и выступение премьер-министра в британском парламенте.