Морская трагедия в южной Калифорнии

Спасатели обнаружили тела 25 человек из 34 погибших в результате пожара на прогулочном катере "Консепшн". Катер вспыхнул рано утром в понедельник у одного из островов архипелага Чаннел, возле южной части штата Калифорния.

На его борту находились 39 человек. Пять членов экипажа спаслись, так как находились на верхней палубе. Погибли все пассажиры, спавшие в трюме. По словам очевидцев, пламя за считанные минуты охватило всё судно, после чего затонуло, поэтому у пассажиров не было шанса на спасение.

Свидетели также сообщают о взрывах на судне пожара – взорвались, вероятно, баллоны с кислородом для аквалангов или топливным пропаном.

Поиски погибших продолжались всю ночь. Большинство тел были обнаружены аквалангистами на дне океана.

Погибшие принимали участие в трёхдневной экскурсии на острова Чаннел. Судно должно было вернуться в Санта-Барбару вечером понедельника. Проводится расследование причин пожара и поведения экипажа.