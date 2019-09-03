Пропажа денег ЕС в Венгрии. Кредит Франции Ирану

Программа "Вкратце из Брюсселя":

От Чешской республики до Румынии прокатились акции протесты против злоупотребления фондами Евросоюза. Такие случаи выявляет Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF.

В его последнем докладе называются проблематичными почти 4 процента (3,84%) средств, которые шли в период между 2014 и 2018 годами на развитие Венгрии. В среднем по ЕС это примерно 0,4%. Будапешт также чаще других столиц фигурирует в расследованиях. Это свидетельствует о самом высоком уровне коррупции среди стран-членов ЕС.

«Важно смотреть, что стоит за цифрами, - сказал генеральный директор OLAF Вилле Итала. - Цифры не всегда говорят всю правду. Вот почему я скоро поеду в Венгрию. Я собираюсь обсудить с её судебными властями и правоохранительными органами, что стоит за этими цифрами. Если имеются проблемы, давайте вместе найдем общие решения для них. »

На основе своих докладов OLAF готовит национальным правительствам рекомендации о том, как вернуть в бюджет ЕС пропавшие евро, которые порой исчисляются миллиардами, или исправить некоторые проекты.

Однако прокуратура Чехии только что сняла обвинения в нецелевом использовании средств ЕС с компании, которой владел премьер-министр Андрей Бабиш.

«Нас больше всего тревожит то, что некоторые страны-члены, похоже, просто не воспринимают борьбу с разбазариванием средств ЕС всерьёз, - говорит представитель организации Transparency International ЕС Ник Айосса. - Недопустимо то, что всего в 36 процентах случаев дело доходит до обвинительных приговоров. Чешский прокурор приостановил выяснение того, откуда приобрёл свои активы Андрей Бабиш. Это прискорбный пример того, как государства-члены реагируют на антикоррупционные расследования OLAF. Некоторые страны закрывают на крупное мошеничество глаза, не расследуют его должным образом, разрешают, чтобы обоснованные подозрения откладывались в долгий ящик или предавались забвению".

В 2018 году бюро OLAF завершило 167 расследований, выдав 256 рекомендаций о возвращении в бюджет ЕС в общей сложности 371 млн евро.

Кредит Парижа Тегерану

Франция предлагает открыть для Ирана кредитную линию в размере около 14 млрд до конца этого года. Париж хочет, чтобы за это Тегеран вернулся к полному соблюдению соглашения о его ядерной программе, заключённому в 2015 году при участии ЕС.

Иран начал превышать уровень обогащения урана, предусмотренные сделкой, после того, как из неё вышли США.

Помощь странам-жертвам стихии

Италия, Австрия, Румынии, пострадавшие в 2018 году от экстремальной погоды, получат из Фонда солидарности ЕС 293,5 млн евро. Львиная доля этой суммы причитается Италии, которой нанесли урон прошлой осенью проливные дожди, наводнения, сильные ветры и оползни.

За это проголосовало в Брюсселе 35 членов бюджетного комитета Европарламента, один был против и трое воздержались.