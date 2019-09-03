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Великобритания

Борис Джонсон потерял большинство в парламенте

 Комментарии
 Юрий Смирнов  и Reuters
Борис Джонсон потерял большинство в парламенте
Авторское право
Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS
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Правящая Консервативная партия Великобритании лишилась поддержки большинства членов парламента, после того как один из её членов, бывший замминистра юстиции Филипп Ли, перешёл в Либерально-демократическую партию. Это произошло как раз перед решающим голосование по проекту резолюции, запрещающей правительству начинать выход из Евросоюза без соглашения. По мнению премьер-министра Бориса Джонсона, такая резолюция подорвёт переговорные позиции правительства.

Я имел возможность сообщить им всем, что все члены нашего правительства хотят заключить новое соглашение. Реальность состоит в том, что Палата общин отвергала [старое] соглашение о выходе трижды и его уже не воскреcить. Поэтому я написал председателю Туску 19 августа письмо, в котором изложил наши аргументы поп поводу того, почему нужно убрать [из текста нового соглашения] антидемократический «бэкстоп».
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Лидер Лейбористской оппозиции Джереми Корбин обвинил правительство Бориса Джонсона в тайной подготовке жёсткого варианта «брексита» – без соглашения с Брюсселем.

После встреч с лидерами ЕС премьер-министр премьер-министр продемонстрировал оптимизм, заявив, что шансы на новое соглашение, по его собственным словам, «улучшаются». Но этот оптимизм не разделяли другие участники этих встреч. В то время как премьер-министр заявляет о прогрессе, лидеры ЕС говорят, что правительство не сделало никакого нового предложения.
Джереми Корбин
лидер Лейбористской партии

Борис Джонсон дал накануне понять, что в случае если парламент запретит правительству начинать «брексит» без соглашения, он предложит объявить досрочные выборы, для чего потребуется поддержка двух третей депутатов.. Согласно опросам, у сторонников жёсткой линии на «брексит» есть шанс получить по их итогам большинство мест.