В Италии задержано судно НПО

Итальянская полиция задержала принадлежащее неправительственной организации судно «Элеоноре», на борту которого находятся более сотни мигрантов ,подобранных в Средиземном море. Корабль пытался зайти в порт Поццалло на Сицилии: экипаж объявил, что ситуация на борту опасная, и иного выхода не остаётся.

Теперь судно будет конфисковано, а против челнов экипажа не исключено возбуждение уголовного дела. Сами мигранты сходят на берег.

Ранее «Элеоноре» запретили заход в итальянские воды и на Мальту. Ушедшее в отставку итальянское правительство пока продолжает исполнять свои обязанности, включая жёсткое противодействие нелегальной миграции. Судам НПО с мигрантами на борту запрещён заход в итальянские порты.

В переговорах о создании нового кабинета участвует Демократическая партия, требующая, среди прочего, смягчения антимиграционного законодательства. Маттео Сальвини упомянул об этом в «твиттере» как об угрозе национальной безопасности.

В то же время в Италию прибывают мигранты, подобранные кораблями береговой охраны; в том же Поццалло высадились 29 человек, обнаруженных военными моряками к югу от Лампедузы. В ряде случаев, например при необходимости медицинской помощи, разрешают сходить на берег и пассажирам судов НПО.