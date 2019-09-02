Казахстан будет хранить запасы низкообогащенного урана

В Казахстане заработал банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Он открылся на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Первый уран из стран доноров должен быть доставлен в банк уже в этом году.

При этом сам Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана и первое – по объёмам добычи урана.

Тот уран, который на сегодня есть в Казахстане, тот, который добывается на предприятиях национальной компании «Казатомпром», на совместных предприятиях в Казахстане, это уран природный, это только первоначальное сырьё. Он впрямую не может быть использован ни для атомной энергетики, ни на атомных станциях, ни уж тем более для применения при изготовлении какого-то ядерного оружия. Виктор Глущенко начальник Центра комплексных экологических исследований, Институт ядерной физики Казахстана

В Казахстане уран добывается методом подземного скважинного выщелачивания. Специалисты «Казатомпрома» называют этот метод наиболее экологичным и прогрессивным из существующих. Основные покупатели казахстанского урана – Франция и Китай. Но в 2018 году из-за переизбытка предложения «Казатомпром» сократил добычу урана на 20%. Сокращение объёмов производства запланировано и на текущий год, и на следующий.

Зачем же создаётся банк низкообогащенного урана? В нем будут будут хранить запасы на «чёрный день». Предполагается, что это позволит укрепить уверенность государств-членов МАГАТЭ в том, что они гарантированно смогут получить ядерное топливо в случае, если вследствие чрезвычайных обстоятельств прекратят действовать имеющиеся механизмы поставок топлива.