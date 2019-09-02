Гонконг: к протестам присоединились школьники

Тысячи учеников средних школ присоединились к манифестантам в Гонконге. В первый день занятий молодые люди выстроились в линии напротив учебных заведений, чтобы поддержать выходящих на улицы 13 недель подряд демонстрантов.

Адамска Чан, студент

"Я пришел сюда не потому, что хочу все изменить в обществе, а затем, чтобы сказать, что в этом обществе молодежь – это люди с надеждой. Мы хотим, чтобы вы поддержали нас и помогли нам. И независимо от того, сделаете ли вы это или нет, мы надеемся, что вы не станете применять против нас насилие"

Сотрудники больницы Королевы Марии в Гонконге так же решили поддержать действия демонстрантов и сформировали человеческую цепь.

Полиция Гонконга утверждает, что вышедшие на улицы люди становятся все агрессивнее

Мак Чин Хо, помощник начальника полиции Гонконга

"Протестующие теперь используют бомбы с бензином, которые могут гореть дольше и нанести больше вреда. Если кто-то от этого пострадает, то последствия могут быть очень серьезными. Мы видим, что радикальные протестующие полностью потеряли контроль, они не заботятся о жизни и безопасности населения".

Ранее демонстранты перекрыли участки дорог, пытаясь заблокировать доступ к аэропорту. Начав выходить на улицы против законопроекта об экстрадиции в материковый Китай, теперь манифестанты выступают против пропекинской политики администрации Гонконга в целом.