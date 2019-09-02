Мигранты прибывают на материк

В понедельник судно Aqua Blue отчалило от берегов острова Лесбос. На его борту - более 780 мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые ищут убежища в Греции.

Целые семьи переправляются из переполненного лагеря Мориа на материк. Правозащитные организации давно начали бить тревогу: в крупнейшем в Европе центре временного содержания нелегалов проживали более 11 000 человек - в четыре раза больше, чем он мог вместить.

Ранее другое судно доставило еще 635 нелегалов в Салоники, второй по величине город страны в 500 км от Афин.

По заявлению властей, всего около 1,5 тысячи беженцев будут ожидать рассмотрения своих дел в специальных центрах на севере Греции.

По данным ООН, с начала года примерно половина из 56 тыс. нелегалов прибыли в Европу именно через греческие острова.

Руководству порта Митилини приходится решать вопросы, связанные с мигрантами, с 2015 года. Задача непростая. Ведь речь идет о человеческой боли, о человеческих душах. Каждый день мы патрулируем территории в районе морской границы - греческой, европейской. Но мы не только охраняем ее, но и приходим на выручку тем, кто оказался в беде. Константинос Флуорис руководитель порта Митилини

В то же время, в связи с всплеском незаконной иммиграции Совет национальной безопасности принял решение об ускорении процесса депортации тех нелегалов, кому отказали в предоставлении убежища.

"Нынешнее переселение мигрантов на материк самое крупное за последние четыре года. Греческие власти принимают срочные меры: количество прибывающих из Турции беженцев резко выросло на прошлой неделе", - передает с Лесбоса Апостолос Стайкос, корреспондент Euronews.