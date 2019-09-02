Халяльно-кошерные ограничения в Бельгии

В Бельгии возникли трудности с соблюдением прав граждан на вероисповедование при одновременном избавлении от боли животных. С начала сентября власти региона Валлония фактически запретили халяльные и кошерные способы забоя. Ранее, несмотря на протесты еврейских и мусульманских общин, так поступила Фландрия. Могут возникнуть серьезные последствия для этого брюссельского мясника:

«С данного момента нам придется закрыть наш бизнес, - говорит он. - Мы не можем продавать мясо, если оно не халяльное».

Во многих- странах ЕС обязывают глушить скот электричеством перед тем, как его заколоть. Теперь вся Бельгия пытается внести это в федеральное законодательство.

Глава организации, выступающей за гуманное обращение к животным, не считает это криминализацией религиозного ритуала:

«Это ни как не является запретом на религиозную бойню. Совсем нет. Это запрет на бойню без оглушения, - говорит Мишель Ванденбош. - Даже если вы действуете искусно, то есть используете очень острое лезвие, а затем следуете религиозной традиции, все равно животное будет страдать ".

Но часть духовенства утверждает, что халяльные и кошерные способы забоя не предусматривают оглушения. Глава организации, выступающей против дискриминации мусульман, утверждает, что политики используют аргументы защитников животных для притеснения мигрантов с Востока:

«Эти новые правила поощряют в Европе исламофобию, - говорит Мустафа Шаири. - А теперь у властей возникают проблемы с антисемитизмом. Вот почему мы готовы обратиться в суд всместе с еврейскими организациями».

Пока мусульманские и еврейские организации начинают тяжбу с Валлонией, бельгийский Конституционный суд уже направил это дело от имени фламандского региона в Европейский суд в Люксембурге.

Тем временем, власти на местах делают для религиозных общин исключения и не настаивают на оглушении животного при забое.