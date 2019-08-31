Нападение с ножом в Лионе: преступник действовал в одиночку

Напавший с ножом на людей в Виллербане, пригородном районе французского Лиона действовал в одиночку. Об этом сообщили в пресс-службе Французской национальной полиции.

Ранее сообщалось о втором возможном преступнике.

33-летний проситель убежища из Афганистана находится под стражей, но отказывается общаться со следователями.

Водители автобусов и очевидцы произошедшего удерживали пытавшегося сбежать преступника до приезда полиции.

В результате нападения погиб 19-летний юноша, 8 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Все они ожидали автобуса на станции рядом с метро "Лоран Бонве".

Мотивы преступника до сих пор не ясны. Поэтому нападение в настоящее время рассматривается как уголовное преступление, а не связанное с терроризмом.

В мае в Лионе в результате теракта пострадали 13 человек. В кафе в центре города сработало взрывное устройство. Задержанный подозреваемый заявил, что действовал от имени террористической группировки Исламское государство.