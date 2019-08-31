Нападение в Лионе: один человек погиб, есть раненые

Во французском Лионе в результате нападения с применением холодного оружия скончался 19-летний юноша. По последним данным, восемь человек получили ранения, трое находятся в тяжелом состоянии.

Нападение произошло на станции метро "Лоран Бонве" и автобусных остановок, расположенных в пригородном районе Виллёрбан. Один из преступников задержан — ему помешали убежать водители автобусов и прохожие, которые сдерживали его до прибытия полиции. Местные СМИ сообщают, что им оказался 33-летний выходец из Афганистана, соискатель убежища во Франции. Очевидцы утверждают, что удалось скрыться еще одному нападавшему, но полиция проверяет эту информацию.

На месте работают сотрудники спецподразделения полиции. О мотивах нападения пока ничего неизвестно. Место происшествия оцеплено.

В минувшем мае в Лионе в результате теракта 13 человек пострадали — в центре города сработало взрывное устройство. Задержанный подозреваемый заявил, что действовал от имени террористической группировки ИГИЛ.