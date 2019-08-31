Спецоперация против повстанцев

На следующий день после того, как колумбийский повстанцы объявили о намерении вернуться к вооруженной борьбе, власти страны сообщили об убийстве Хильдардо Кучо, одного из лидеров группировки, состоящей из бывших участников леворадикального движения "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Всего в ходе спецоперации были убиты девять человек.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил: "Благодаря тщательно спланированной и безупречно проведенной операции главарь этой группировки Хильдардо Кучо был убит. Этот преступник занимался контрабандой наркотиков, похищением людей, запугиванием представителей общественности. Он также говорил, что присоединится к новой группировке, которая вчера заявила о себе в качестве новой повстанческой организации. Но это всего лишь банда наркотеррористов".

Соглашение о прекращении огня между правительством Колумбии и представителями леворадикальных повстанцев было подписано в ноябре 2016 года.