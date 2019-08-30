На родине Мелании появилась восьмиметровая статуя Дональда Трампа

На родине Мелании появилась 8-метровая статуя Дональда Трампа с насупленными бровями. Жители словенского города Камник были слегка озадачены деревянной структурой.

"Мы точно не знаем, что это такое, - сказал Стейн Супар, местный житель и владелец земли, на которой возведена скульптура. - Некоторые говорят, что это Статуя Свободы. другие, что это Дональд Трамп. Я думаю, что это пародия на Трампа".

Ранее возле родного города Мелании Севницы появилась небольшая деревянная статуя с ее изображением. Выполненная по заказу американского художника Брэда Дауни местным народным умельцем Алешом Жупевцом, она стала частью экспозиции, посвященной изучению корней первой леди США в столице Словении Любляне.