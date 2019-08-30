Высадка мигрантов на Лесбосе

16 лодок, перевозивших около 650 человек, причалили к берегу греческого острова Лесбос менее, чем за сутки. 13 из них прибыли одна за другой менее, чем за час: за последние три года это самая массовая высадка в течение одного дня на территорию Греции. Мигранты (большей частью афганцы) прибыли из Турции в основном семьями и высадились на пляже Скала Сикамас в северной части острова.

Прибывшие - в оснровном афганские семьи с детьми - были доставлены в приёмно-идентификационный ценетр "Мория", который и так уже переполнен.

Поток нелегальных мигрантов, переправляющихся в Грецию из Турции в последнее время растёт, и посол Анкары был вызван в греческий МИД для разъяснений. В ответ на высказанное недовольство он заявил, что турецкие власти выполняют свои обязательства перед Брюсселем. По заключённому в 2016 году соглашению Евросоюз может отправить обратно в Турцию всех прибывших, но в таком случае должен финансировать их проживание в Турции.

Лагерь "Мория" на Лесбосе, расположившийся в оливковой роще - самый крупный в Европе. Он рассчитан на 3 тысячи человек, но сейчас там находятся не менее 10 тысяч. Переполнены и другие 5 лагерей острова.

Новый греческий премьер Кириакос Мицотакис пообещал ускорить рассмотрение прошений о предоставлении убежища, чтобы облегчить ситуацию.