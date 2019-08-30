Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Высадка мигрантов на Лесбосе

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Высадка мигрантов на Лесбосе
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

16 лодок, перевозивших около 650 человек, причалили к берегу греческого острова Лесбос менее, чем за сутки. 13 из них прибыли одна за другой менее, чем за час: за последние три года это самая массовая высадка в течение одного дня на территорию Греции. Мигранты (большей частью афганцы) прибыли из Турции в основном семьями и высадились на пляже Скала Сикамас в северной части острова.

Прибывшие - в оснровном афганские семьи с детьми - были доставлены в приёмно-идентификационный ценетр "Мория", который и так уже переполнен.

Поток нелегальных мигрантов, переправляющихся в Грецию из Турции в последнее время растёт, и посол Анкары был вызван в греческий МИД для разъяснений. В ответ на высказанное недовольство он заявил, что турецкие власти выполняют свои обязательства перед Брюсселем. По заключённому в 2016 году соглашению Евросоюз может отправить обратно в Турцию всех прибывших, но в таком случае должен финансировать их проживание в Турции.

Лагерь "Мория" на Лесбосе, расположившийся в оливковой роще - самый крупный в Европе. Он рассчитан на 3 тысячи человек, но сейчас там находятся не менее 10 тысяч. Переполнены и другие 5 лагерей острова.

Новый греческий премьер Кириакос Мицотакис пообещал ускорить рассмотрение прошений о предоставлении убежища, чтобы облегчить ситуацию.