Растёт заболеваемость корью

В Европе и Центральной Азии растет заболеваемость корью. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом регионе за первые шесть месяцев текущего года корью заболели 90 тысяч человек — больше, чем за весь предыдущий год.

Корь — чрезвычайно заразное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем и особенно опасно для младенцев и детей младшего возраста.

Директор департамента департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кейт О'Брайен говорит: "Мы пытаемся донести до всех, что в ситуации с корью мы движемся в обратном направлении".

Статус государства без кори утратили Албания, Великобритания, Греция и Чехия.

Демократическая республика Конго, Мадагаскар и Украина — в числе стран, где сегодня наблюдаться самые серьезные вспышки кори.

По оценкам ВОЗ, среди причин сложившейся ситуации — недостаточный уровень вакцинации и неосторожная уверенность в том, что прививки больше не нужны, так как ранее борьба с болезнью была успешной.

Кейт О'Брайен отметила: "Есть страны с низкой степенью охвата иммунизацией, что способствует вспышкам кори, но рост заболеваемости отмечается также и в странах с высокой степенью охвата, потому что даже в таких странах есть районы, где вакцинация находится на низком уровень, который не может предотвратить вспышку".

Эксперты подчеркивают, что если не будет достигнута высокая и устойчивая степень охвата иммунизацией в каждом населенном пункте, то дети и взрослые будут неоправданно страдать, а некоторые умрут.