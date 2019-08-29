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Великобритания

Гордиев узел Бориса Джонсона

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 Кнарик Хачатрян 
Гордиев узел Бориса Джонсона
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Британский премьер Борис Джонсон решил разрубить гордиев узел проблемы брексита, объявив в среду о приостановке работы парламента. Это решение уже одобрила королева Елизавета Вторая. С ежегодной речью в честь открытия парламентской сессии она выступит 14 октября.

Представители британской оппозиции осуждают действия премьера, называя их "граничащими с узурпацией власти". Они выразили Елизавете II обеспокоенность ситуацией и попросили монарха о встрече.

Винсент Маквини, Euronews:

"Реакция на заявление Бориса Джонсона о том, что он собирается приостановить работу парламента, используя речь королевы, была бурной. Немного архаичный механизм, который многие новые правительства использует в начале своего срока - но он использует это тактически, и поэтому мы слышали от многих лидеров оппозиционных партий, что это антидемократично, что они возмущены и собираются работать между собой еще теснее, чтобы попытаться свергнуть правительство Бориса Джонсона. Не исключен и вариант вынесения вотума недоверия на следующей неделе. Сотни протестующих пришли сегодня и к зданию парламента: они говорят, что, по их мнению, это похоже на переворот".

Джонсон отвергает обвинения в намерении помешать заблокировать "брексит" без соглашения и объясняет своё решение необходимостью"реализовать внутриполитическую программу".

Работа парламента будет приостановлена с 9-12 сентября по 14 октября. Чтоб каким-то образом помешать "брекситу" без сделки, у депутатов останется несколько дней до и после этого срока.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но ситуация сложилась тупиковая: парламент не одобрил соглашение с Брюсселем в его нынешнем виде, в то же время выступая и против "брексита без сделки". А руководство ЕС пересматривать соглашение отказывается.