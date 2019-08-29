Оппозиция готовит ответ Джонсону

Винсент Макавини, Euronews:

"Оппозиционные партии здесь, в Вестминстере, разбатывают два варианта действий, при помощи которых они попытаются помешать премьер-министру Борису Джонсону на следующей неделе, когда парламент вновь соберётся на заседание. Они попытаются перетянуть на свою сторону необходимое число депутатов, чтобы вынестим вотум недоверия премьер-министру. В настоящее время он располагает большинством в Палате общин и, чтобы лишить его этого большинства, нужны перебежчики.

Кроме того, оппозиционеры изучают законодательство, чтобы найти в нём пути предотвращения выхода Великобритании из ЕС без сделки до 31 октября. Группа депутатов - около 75 человек - обратились в суды в Шотландии, пытаясь добиться там запрета на "брексит" без сделки.

А после того, как премьер-министр пошёл на то, чтобы приостановить работу парламента, и привлёк к этому королеву - в отставку подала Рут Дэвидсон, лидер шотландских консерваторов. Свой уход она объяснила не только семейными обстоятельствами, но и противоречивыми чувствами в отношении "брексита". Дэвидсон призвала премьер-министра заключить сделку с Брюсселем и заявила, что законодатели не должны допустить, чтобы четвёртое голосование по сделке провалилось".