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Италия

Женщины и дети спустились с Mare Jonio

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 Мария Горковская 
Женщины и дети спустились с Mare Jonio
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Спасательному судну Mare Jonio с почти сотней нелегалов на борту запретили заходить в итальянские порты. Несмотря на новость о попытке Джузеппе Конте сформировать новое правительство в стране, антимигрантский декрет пока еще главы МВД Маттео Сальвини по-прежнему в силе. Спуститься на берег разрешили только больным, женщинам и детям.

Ожидается, что уже в пятницу в Испанию прибудет часть из 150-ти мигрантов с другого судна с нашумевшей историей - Open Arms.

Тем временем, по меньшей мере 208 нелегалов спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, где проходит один из самых популярных маршрутов мигрантов из Северной Африки, направляющихся в Европу. Спасатели доставили беженцев в порты Альмерии и Малаги.

С начала года на территорию Испании попали уже 18 тыс. нелегальных мигрантов.

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