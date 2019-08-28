Пострадавшая в турецком отеле девочка из России умерла

Пострадавшая в отеле турецкого города Бодрума девочка из России умерла в больнице. "В начале четвертoго Алиска умeрла", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ее отец Андрис Лейкуцис.

Руку двенадцатилетней россиянки Алисы Адамовой затянуло в дренажную трубу на дне бассейна отеля "Санхилл" в Бодруме 18 августа. Отдыхающие бросились на помощь девочке, но освободить ее удалось только спустя 10 минут, все это время она находилась под водой.

Алису госпитализировали в критическом состоянии. Для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли специалисты из Санкт-Петербурга, но несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Ранее врачи сообщали, что ребенок находится в глубокой коме, которая осложнилась лихорадкой.

Генкольсульство России в стране сообщило, что окажет всю необходимую помощь в репатриации тела девочки. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, российские дипломаты сообщили, что продолжат "внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента".