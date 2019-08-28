Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи

Cуд в Киеве изменил меру пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять журналиста на режиссера Олега Сенцова. В 2015 г. тот был приговорён в России к 20 годам лишения свободы за поджоги и подготовку теракта в Крыму. Он не признал своей вины. Во многих странах прошли акции в его поддержку. Киев его называет политзаключенным.

Политзаключенным, в свою очередь, Москва считает Вышинского. У журналиста, уроженца Днепропетровска, помимо российского, есть гражданство Украины. В мае 2018 года его задержали по обвинению в госизмене. По заявлению СБУ, он сам вел подрывную деятельность против Украины и привлекал к ней других журналистов: в частности, "оправдывал аннексию Крыма" и оказывал "информационную поддержку" самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Силовики подчеркивают, что финансировала его деятельность Россия. Несмотря на просьбы украинского омбудсмена, он не стал писать заявление на свой обмен, отказавшись признавать свою вину.

В конце августа стало известно, что Москва и Киева намерены провести обмен 33 заключенными. Но ни Вышинского, ни Сенцова в списках не было.