Саломе Зурабишвили: "Мы – европейцы!"

Выборы в Абхазии, будущее отношений с Россией и трудности современной Европы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила с корреспондентом Euronews Аннелиз Боржес в программе "Глобальный диалог".

Президент Грузии сказала, что народ избрал ее, потому что она европейка и что Европа, несмотря на все трудности, является успешной конструкцией.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии

"Грузины чувствуют себя европейцами. Это не то, к чему они стремятся. Они уже европейцы. Они также очень оптимистичны в отношении Европы, потому что они думают, что у Европы нет альтернативы ... это то, чего изнутри европейцы не видят ".

Президент Грузии так же обсудила с Euronews скорый развод Великобритании и ЕС и отметила, что находит в "брексите" новые потенциалы как для Евросоюза, так и для своей страны.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии

"Я думаю, что "брексит" - это большой вызов. Но я уверена, что этот вызов приведет к новым возможностям и новым обязательствам Европы по самореформированию, и, поскольку я оптимист, то уверена, что это откроет нам новые двери".

Полную версию интервью с Саломе Зурабишвили смотрите в программе "Глобальный диалог".