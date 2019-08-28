Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил с официальным визитом Киев. Одной из тем переговоров стали отношения Украины с Китаем. Болтон призвал, в частности, воздерживаться от китайских займов и от участия в проектах, которые открывают доступ к украинским военным технологиям.

Мы обеспокоены утечкой военных технологий в Китай. Мы видим, например, что китайские истребители пятого поколения очень похожи на F-35, потому что это и есть F-35, они просто украли его. И поэтому, когда мы смотрим на экономику Украины, когда мы смотрим на ее военную самодостаточность, на ту роль, которую она может играть в будущем, мы переживаем, как бы китайская долговая дипломатия не преуспела и на Украине, как это произошло во многих других странах. Джон Болтон советник президента США по национальной безопасности

Заявление Болтона прозвучало после публикаций о том, что США хотят помешать продаже китайским инвесторам активов украинского завода «Мотор Сич», который производит двигатели для самолётов и вертолётов. Советник американского президента подчеркивает, что считает конкретные деловые соглашения суверенным делом Украины.