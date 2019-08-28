Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил с официальным визитом Киев. Одной из тем переговоров стали отношения Украины с Китаем. Болтон призвал, в частности, воздерживаться от китайских займов и от участия в проектах, которые открывают доступ к украинским военным технологиям.
Заявление Болтона прозвучало после публикаций о том, что США хотят помешать продаже китайским инвесторам активов украинского завода «Мотор Сич», который производит двигатели для самолётов и вертолётов. Советник американского президента подчеркивает, что считает конкретные деловые соглашения суверенным делом Украины.