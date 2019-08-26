Немцам летать не стыдно

Немцам "летать не совестно". В отличие от шведов, в чьем языке даже появился своеборазный неологизм flygskam, означающий чувство стыда за полет на самолете из-за его негативного воздействия на окружающую среду, жители Германии отказываться от авиапутешествий не собираются. По данным Федерального статистического управления, с января по июль этого года на борт поднялись рекордные 59 млн немцев. Это на 4% больше чем за аналогичный период годом ранее.

Причем чаще всего именно так немцы добираются до соседних европейских государств.

Призыв эко-активистки Греты Тунберг предпочесть самолету поезд ради спасения планеты остался в ФРГ не услышанным.

На авиацию приходится более 2% мировых выбросов углекислого газа. По данным экспертов, эта цифра может удвоится в ближайшие тридцать лет.