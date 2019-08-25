Стыковка "Союза" с МКС: вторая попытка

"Союз МС-14" готовится ко второй попытке состыковаться с Международной космической станцией. Перестыковка российского корабля с роботом Фёдором на борту запланирована на 27 августа.

Для этого необходимо освободить порт на модуле "Звезда", который занят другим кораблём - "Союзом МС-13".

"Тренировка по его перестыковке на модуль "Поиск" выполнена без замечаний", - написал в своём твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Экипаж готов к выполнению операции", - добавил он.

"Союз" с антропоморфным роботом Фёдором должен был причалить на МКС ещё в субботу 24 августа. Но приблизившись на расстояние 60 метров, корабль начал отдаляться.

Причиной неудачи называют сбой в работе системы автоматической стыковки "Курск".

Если вторая попытка увенчается успехом, то Фёдор пробудет на Международной космической станции две недели. Там под управлением космонавта Александра Скворцова он займётся сбором телеметрических данных для их последующей отправки в ЦУП.