Протесты против "семерки"

В ходе саммита "семерки" во французской Байонне защитники природы принесли на акцию протеста официальные изображения французского президента, перевернутые вверх ногами, взятые из мэрий по всей стране. По их словам, это символ бездействия Эммануэля Макрона в вопросах борьбы с климатическим изменениями. Критике подверглись и другие участники саммита.

Гийом Пети, Euronews: "Эти 128 портретов Макрона были без спроса сняты со стен мэрий. Манифестанты принесли их сюда, чтобы осудить политику „семёрки“.

Многие портреты за последние месяцы были незаконно "позаимствованы" активистами экологических НПО у властей, что привело к многочисленным арестам. Так что участникам марша пришлось идти на различные ухищрения, чтобы избежать пристального внимания со стороны полиции.

"Это пустой портрет, который символизирует отсутствие климатической политики господина Макрона. Он не выполняет свои собственные обещания насчёт климата, хотя давно бы пора", - говорит этот манифестант.

"Они будут продолжать разводить демагогию, они будут давать красивые обещания и рассказывать про красивые цели на 2050 год, но мы должны действовать сейчас, а не через 50 лет", - говорит эта активистка.

Аресты почти 70 человек во время столкновений с полицией в субботу и присутствие большого количества сотрудников служб безопасности не смогли удержать протестующих. В то же время в других местах манифестации и оцепленные повсюду полицейскими улицы вызвали неоднозначную реакцию у отдыхающих французов и иностранных туристов. Некоторых это просто застало врасплох.

"Мы были здесь в отпуске. И увидели очень большое количество полицейских, явно подключенных к "Большой семерке". Правильно это или неправильно? Мы раньше никогда не видели так много полицейских, собравшихся в одном месте, и это нас впечатлило", - говорит этот турист.

К концу дня протестующие также попытались собраться без разрешения в Байонне, но им воспрепятствовали отряды полицейских, оцепивших отдельные кварталы. Операции сил безопасности были тщательно спланированы, чтобы ничто не смогло нарушить спокойствие собравшихся поговорить о судьбах мира.