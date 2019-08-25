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Спорт

Хайдайверы определили лауреатов сезона

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 Вероника Доваль 
Хайдайверы определили лауреатов сезона
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Действующая чемпионка мира австралийка Рианна Иффланд в четвертый раз подряд стала победительницей Мировой серии Red Bull по клифф-дайвингу, показав лучший результат на предпоследнем этапе сезона в Мостаре, в Боснии и Герцеговине. В прыжках с 27-метровой высоты со знаменитого Старого моста в реку Неретва Иффланд набрала 358,05 балла в своей последней попытке, опередив американскую финалистку Элеонору Таунсенд Смарт. Шестая подряд победа в сезоне сделала австралийку недосягаемой для соперниц.

В соревнованиях мужчин первое место на этапе занял румын Константин Поповичи, набравший 448,90 балла. Он оставил за спиной рекордсмена мировой серии британца Гэри Ханта. Однако Ханту и второго результата оказалось достаточно для общей победы в сезоне. Этот титул станет уже восьмым в карьере 35-летнего спортсмена. Седьмой, заключительный этап серии состоится 14 сентября в испанском Бильбао.